Vinculen l'alcalde de Talamanca amb el cas Pujol per un contracte al Paraguai

La UDEF, la unitat de delictes econòmics i fiscals de la Policia Nacional, vincula l'alcalde de Talamanca i també diputat provincial, Josep Tarín, amb el cas Pujol, segons publicaven el diari digital El Confidencial i l'agència de notícies Europa Press.

Segons la informació, que Tarín ha desmentit, el batlle bagenc s'hauria repartit una comissió de dos milions «probablement de dòlars», diu l'informe, i que equivaldrien a uns 1,8, milions d'euros al canvi actual, amb Jordi Pujol fill.

Tarín ha desmentit rotundament aquesta informació i assegura que en la notícia «no hi ha res de cert. No he cobrat mai cap comissió ni legal ni il·legal» i considera que la informació està relacionada per la seva vinculació política amb Convergència i el PDeCAT. Segons el suposat informe citat per Europa Press i que s'hauria incorporat al sumari del cas Pujol a l'Audiència Nacional, els diners provindrien d'un contracte públic de 21 milions d'euros al Paraguai.

Segons l'informe, el primogènit dels Pujol Ferrusola hauria contactat amb els màxims responsables polítics d'aquest país per afavorir la constructora Isolux, que va guanyar el concurs. A més a més, segons la UDEF, Tarín i Pujol haurien comptat amb una tercera persona per tenir èxit en l'operació. Es tracta d'Ernesto Dos Santos Bedoya, que hauria actuat com a aconseguidor, amb contactes amb els líders polítics del continent sud-americà, que hauria tingut accés directe a l'aleshores ministre d'Obres públiques del Paraguai.

L'informe, segons detalla el diari digital, assenyala que Pujol i l'alcalde de Talamanca van parlar sobre el repartiment dels diners mentre Tarín era en un míting de campanya de Junts pel Sí a Manresa, el18 de setembre del 2015. En aquest acte electoral hi van participar l'aleshores líder de Convergència i president de la Generalitat ara inhabilitat, Artur Mas, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ara a la presó, que compartien la llista de JxSí a les eleccions al Parlament de Catalunya. En aquest míting, s'hauria produït una conversa per whatsapp entre Tarín i Pujol Ferrusola. Tarín assegura que «aquests whatsapp no els reconec com a meus».

L'informe també assenyala que «la lectura literal que obra en els missatges permet inferir que Ernesto Dos Santos no vol parlar per telèfon del repartiment de les comissions, que ascendiran a dos milions (probablement de dòlars), dels quals un se'l repartiran ells i un altre es queda al país, sorgint necessàriament el pensament que es tracti dels diners per als representants polítics [responsables de la licitació] sense voler donar noms».

L'alcalde de Talamanca assegura que estudia emprendre accions legals contra El Confidencial i afirma que «en cas que se segueixi embrutant el meu nom iniciaré les accions legals pertinents».

Finalment, el batlle bagenc també aclareix que «no em consta ni que estigui citat ni que estigui sent investigat per cap jutjat», i per aquest motiu insisteix que «he de defensar el meu bon nom».