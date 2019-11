Els autors de la violació a la fàbrica Vinyes són condemnats a 10 i 12 anys de presó per abusos

L'Audiència de Barcelona ha condemnat per abusos, i no per agressió sexual, cinc dels set acusats en el cas de la violació múltiple a una menor de 14 anys que va tenir lloc ara fa tres anys, en el marc d'una festa de Halloween a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa. El tribunal considera que la menor, que havia consumit alcohol i substàncies tòxiques, estava en un estat d'inconsciència «sense poder determinar-se i acceptar o oposar-se a les relacions sexuals», i descarta que hi hagués violència o amenaces en els fets.

En concret, el tribunal ha imposat penes de 12 anys de presó per abús sexual continuat a Bryan Andrés Mendoza i a Maikel Pascual, mentre que a Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús i Walter Diego els ha condemnat a 10 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals. A més a més, a tots els ha imposat una pena de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima durant 10 anys després de la pena de presó i assumir de forma solidària una indemnització de 12.000 euros per a la víctima. D'altra banda, ha absolt Marco Antonio R. T., que estava acusat d'abusos i d'amenaces, i Iván G. R., processat per no haver evitar la comissió del delicte.

L'acusació particular sempre ha mantingut que els fets són una agressió sexual, mentre que la fiscalia en un principi ho va considerar abusos i després, en l'escrit final, va elevar-ho a agressió. Aquest canvi ha generat sorpresa entre els jutges, que en la sentència diuen que «ha sorprès al tribunal el canvi de qualificació jurídica del Ministeri Fiscal en les seves conclusions, perquè en la prova practicada en el ple va defensar la seva qualificació provisional d'abusos, i en canvi no va aportar elements que justifiquessin mutar els abusos en agressions sexuals». Per la seva banda, les defenses dels set processats demanaven la lliure absolució de tots.

Segons la sentència, la menor, juntament amb els acusats i altres joves, estava celebrant una festa de Halloween en un espai de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa, quan, estant inconscient a causa de l'alcohol i altres substàncies tòxiques que havia consumit, Mendoza se la va emportar a un altre espai, on va forçar-la. Tot seguit va avisar la resta dels condemnats perquè fessin el mateix. Més tard, els dos condemnats per abusos continuats, i un cop la resta dels condemnats ja havien marxat, van tornar a abusar de la menor de 14 anys.

La sentència també remarca que, arran de l'estat en què es trobava la víctima, els fets provats «es fonamenten bàsicament en el testimoniatge» d'una amiga de la víctima que «mereix prou crèdit precisament perquè altres proves confirmen aspectes rellevants de la seva declaració davant del ple».

El tribunal també obliga els cinc condemnats a indemnitzar la víctima amb 12.000 euros per les seqüeles sofertes per un «atac» que considera que va ser «extremadament intens i especialment denigrant» sobre la menor, que a més a més es trobava en una situació de «desemparament», circumstàncies, assenyala la sentència, que justifiquen doblar la indemnització habitual en delictes sexuals. Aquests 12.000 euros, assegura el tribunal, són el doble del que acostuma a fixar com a indemnització en casos de delictes sexuals.

Tot i això, aquesta quantitat queda molt lluny dels 60.000 euros sol·licitats per la Fiscalia i els 250.000 euros que demanava l'acusació particular en els seus escrits d'acusació.