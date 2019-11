Una trentena de persones reclamen unitat als partits independentistes al Pla de Lledoners

Una trentena de persones, majoritàriament de Sant Joan de Vilatorrada, s'han concentrat al Pla de Lledoners per reclamar unitat als partits independentistes. Coincidint amb l'acte de JxCat d'inici de campanya per a les eleccions generals del 10-N, el col·lectiu el formen diverses formacions com l'ANC, Òmnium Cultural i els CDR, entre d'altres. Els manifestants portaven pancartes on es llegia: 'Vergonya de polítics', han expressat que es seguiran concentrant als actes de les formacions independentistes per reclamar una única llista unitària que doni més força a l'independentisme.