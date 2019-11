Tancar la fàbrica Vinyes hi evita els 'botellons', però n'hi ha als voltants

Els edificis de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa, on es va produir la violació grupal contra una menor de 14 anys, es mantenen tancats i ja no hi ha botellons, però sí que se'n continuen celebrant de dimensions reduïdes al seu voltant.

Ampans, que va comprar l'espai temps després que s'haguessin produït els fets, va tancar tots els espais oberts quan el cas va transcendir i va conèixer el que s'havia esdevingut a la seva propietat. Fins llavors, els molts racons de la fàbrica eren fàcilment accessibles per diversos punts.

Ahir a la tarda aquest diari va poder comprovar que les diferents vies d'entrada encara estan tancades. També hi ha una tanca d'obra que actualment bloqueja l'accés des del camí cap al recinte i que el mes de juny passat estava mig oberta.

Veïns que viuen al carrer Concòrdia, a la zona més propera al que ara són ruïnes de l'antiga fàbrica, i que es volen mantenir en l'anonimat, expliquen que a l'interior de l'espai actualment no s'hi fan botellons, tot i que de tant en tant hi accedeix algun jove (vegeu desglossat).

Va ser en un botellón que va aplegar un nombrós grup de joves a la fàbrica a beure i fumar marihuana una nit de Halloween que es van produir els fets que l'Audiència Provincial ha qualificat d'abusos sexuals contra una menor de 14 anys per part de cinc homes, tots majors d'edat. Aquests fets, expliquen els veïns, els van passar totalment desapercebuts i no en van tenir coneixement fins al juny passat, quan Regió7 ho va publicar.

Per als veïns, a hores d'ara el principal problema són alguns grups reduïts de joves que a les nits es concentren a la confluència entre els carrers Concòrdia i Ramon d'Iglésias per fer-hi botellons i escoltar música, a un volum que els arriba a l'interior de les cases en plena nit. Alguns veïns expliquen que més d'una vegada han avisat la Policia Local, però se senten ignorats.

Una altra de les principals queixes dels veïns és l'acumulació de brutícia, sobretot els matins dels dissabtes, dels diumenges i de dies festius, perquè les nits anteriors la zona és un punt molt concorregut per joves que s'han emportat el menjar d'un restaurant de menjar ràpid de la zona i que després s'acosten fins al carrer Concòrdia. Allà, un cop han menjat, hi abandonen les bosses, els envasos, els gots de cartró i també restes dels aliments que no s'han acabat de menjar.

També hi ha veïns que es queixen que sovint hi ha joves fent grafits pels murs de la zona.

De totes maneres, tots coincideixen que es tracta bàsicament de problemes d'incivisme però que a la zona no hi ha situacions d'inseguretat, malgrat recordar que en una ocasió es va produir un robatori en un habitatge, arran del qual van instal·lar un sistema de seguretat amb càmeres de vigilància a la comunitat de veïns del grup d'habitatges que hi ha a la cantonada entre els carrers Concòrdia i Ramon d'Iglésias.

També descarten que els problemes d'incivisme els generin els joves que estudien a la FUB o s'allotgen a la residència universitària, que són els usuaris principals de la zona enjardinada durant les hores en què hi ha activitat universitària.