Un cotxe xoca contra tres turismes estacions a Sant Fruitós

Un vehicle ha xocat aquesta passada matinada contra tres turismes que estaven estacionats a Sant Fruitós de Bages. Els fets han passat cap a dos quarts de set del matí a la cruïlla de la carretera de Vic amb la carretera de les Brucardes. Fonts dels Bombers de la Generalitat han explicat que han estat requerits per la policia local per fer una neteja de la calçada i també per desconnectar les bateries dels vehicles.