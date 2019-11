L'atropellament d'un ciclista a Sant Vicenç de Castellet obliga a tallar la C-55 durant més d'una hora

La C-55 ha estat tallada durant més d'una hora aquest diumenge al matí per l'atropellament d'un ciclista al punt quilomètric 20,5, a Sant Vicenç de Castellet. L'accident s'ha produit a les 08.09h.



La via s'ha tallat en ambdós sentits de la marxa per facilitar les tasques de l'helicòpter medicalitzat. S'han realitzat desviaments pels carrils d'incorporació, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, i no s'han fet desviaments cap a la C-16.



La situació a la via ha quedat totalment normalitzada a les 09.15h del matí. En aquests moments es desconeix l'estat del ciclista atropellat.