Un ciclista resulta ferit greu en ser atropellat a la C-55 a Sant Vicenç

Un ciclista va resultar ferit de gravetat ahir al matí després de ser envestit per un conductor quan circulava per la carretera C-55, a l'altura de l'entrada de Sant Vicenç de Castellet, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT). Arran d'aquest accident es va haver de tallar el trànsit de la via en els dos sentits de la marxa durant més d'una hora.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident a les 8.09h, i el ciclista, que va quedar en estat greu, va ser traslladat amb l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, segons van informar fonts del mateix SEM.

D'altra banda, els tres ocupants que viatjaven en el turisme que, per causes que s'investiguen, va envestir el ciclista, van resultar il·lesos.

Com a conseqüència de l'accident al punt quilomètric 20,5, es va haver de tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa per facilitar les tasques de rescat i evacuació del ferit.

Mentre va durar el tall, els vehicles van ser desviats, principalment, pels mateixos laterals d'accés a la C-55, però, durant un breu període, també cap a la C-16, segons van explicar fonts del Servei Català de Trànsit.

La situació en aquest punt de la carretera es va normalitzar, aproximadament, una hora després de l'accident, cap a 1/4 de 10. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar l'helicòpter que va rescatar el ferit, tres ambulàncies del SEM i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Un cotxe accidentat a Castellbell



L'atropellament d'aquest cislista, però, no va ser l'únic accident que ahir al matí es va registrar en aquesta via. Més d'hora, un cotxe es va accidentar a la C-55, al quilòmetre 18, quan circulava en sentit sud a l'altura de Castellbell i el Vilar. Arran de l'accident, en el qual s'hi va veure implicat un únic turisme, també es va haver de tallar la carretera en sentit sud mentre feien tasques de neteja de la calçada, segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat.

El vehicle va sortir de la calçada i va topar contra el voral de la carretera.

El conductor d'aquest cotxe, que va poder sortir del vehicle pel seu propi peu, va ser traslladat amb ambulància fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís d'aquest accident a les 7.38 h.