Un vianant és atropellat per un vehicle a Igualada

Un vianant ha estat atropellat aquest dilluns al migdia a Igualada per un vehicle que circulava pel passeig de Mossèn Cinto Verdaguer. Segons fonts dels Bombers, l'accident s'ha produït a l'altura del número 48, quan un cotxe ha xocat amb un vianant per causes que encara es desconeixen. Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han confirmat que l'home no havia quedat atrapat sota el vehicle. No ha transcendit, però, quin és l'estat de salut de la persona atropellada.