Apareixen més d'una trentena de vehicles amb els vidres trencats a Calaf, en una sola nit

Més d'una trentena de vehicles van aparèixer aquest divendres al matí amb els vidres trencats i talls a la tapisseria, a Calaf. Els fets van passar la nit de dijous a divendres, quan uns desconeguts es van dedicar a fer destrosses a vehicles que hi havia aparcats en diversos carrers del nucli antic del municipi, com l'avinguda de la Pau, 11 de Setembre, el Firal, Xuriguera o 1 de Maig, entre d'altres.

Cap a les sis del matí el vigilant municipal va rebre l'avís d'alguns veïns i veïnes i en un primer recompte es van trobar més d'una trentena de vehicles amb els vidres trencats. Els Mossos d'Esquadra van arribar cap a les 10 del matí per aixecar una acta conjunta i poder incloure totes les denúncies en una de sola. De moment, segons l'Ajuntament, s'han presentat un total de 21 denúncies i animen a presentar-ne més.

L'interior d'alguns dels cotxes, segons explicava el consistori en una nota, estava regirat i alguns propietaris hi han trobat a faltar objectes i diners. L'alcalde del municipi, Jordi Badia, però, parlava sobretot d'actes vandàlics perquè en la majoria de cotxes afectats, molts propietat de veïns, no hi havien trobat a faltar res.