Detingut per cultivar 247 plantes de marihuana en un jardí a Cabrera d'Anoia

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Cabrera d'Anoia per cultivar plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'home, de 37 anys d'edat, està acusat d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.

Va ser el passat 14 de setembre quan el Mossos van tenir coneixement de la possible existència de la plantació de marihuana en una casa de Cabrera d'Anoia i van obrir una investigació. En el marc d'aquesta, van comprovar que l'olor provenia d'un cobert ubicat al jardí de la casa.

Amb aquests indicis, ahir, els agents van fer una entrada i perquisició a la casa i en la zona del jardí hi van localitzar el cobert com l'única estança dedicada al cultiu de marihuana. En total hi havia 247 plantes i una complexa instal·lació per facilitar el cultiu indoor.

Durant l'entrada es va detenir una persona per la seva presumpte relació amb un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que també havia manipulat el subministrament elèctric.

El detingut va sortir en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan aquest el requereixi.