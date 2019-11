Els lladres entren a robar a casadel pare de l'acaldessa de Berga

Els lladres van entrar a robar en tres cases de la urbanització de la serra de Casampons de Berga dissabte passat al vespre. Un dels domicilis afectats va ser la casa del pare de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós. Va ser la mateixa alcaldessa qui va denunciar els fets a través de Twitter.

Venturós va explicar a través de la xarxa que els lladres hi havien entrat i que «van fer mal perquè van tocar, pervertir i endur-se el més important: les coses de la meva mare. Les que nosaltres no hem volgut tocar en 18 mesos». I afegia: «Amics: 'hi ha coses que no les podran robar mai de la vida, per lladres que passin'».

Tot i que no va entrar en detalls, el pare de l'alcaldessa, Pere Venturós, va explicar a Regió7 que en el moment dels fets ell no era a casa i que aquest era el primer cop que hi entraven a robar.

Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, dissabte hi va haver un total de tres robatoris en aquesta urbanització de Berga. A les cases, els lladres hi van accedir forçant portes i finestres i ahir el cos policial, que ha obert una investigació sobre els fets, estava a l'espera de rebre les denúncies de tots els robatoris.

Aquest cap de setmana, però, no ha estat el primer cop que els lladres han entrat a robar en domicilis de la serra de Casampons. El president de l'Associació de Veïns de la Serra de Casampons, Joan Boixader, lamentava ahir que «fa uns tres o quatre anys que estan entrant massa a robar a les cases, sense que els Mossos hi puguin fer gaire cosa». Detalla, també, que el novembre de l'any passat «vam tenir un pic de robatoris» en el marc del que defineix com «un degoteig constant» d'aquest tipus de delictes a la urbanització, i tem que aquest mes de novembre que acaba de començar els robatoris puguin tornar-se a incrementar, tal com va passar l'any passat.

Boixader explica que des de l'associació de veïns han reclamat a l'Ajuntament en més d'una ocasió la instal·lació d'una càmera de vigilància a l'accés a la urbanització, el del pont que travessa la C-16 passada la caserna de la Guàrdia Civil. Aquest és el principal accés a aquesta urbanització, ja que la resta de punts que permeten arribar-hi són a través de pistes forestals.

Boixader considera que la instal·lació d'una càmera seria una mesura «dissuasiva» per als lladres, però afirma que fins ara la resposta de l'Ajuntament a aquesta petició sempre ha estat negativa. «Primer ens donaven allargs i deien que ho havia d'aprovar la junta de seguretat, que ho va acceptar», i després, segons Boixader, el problema va ser que «no hi ha diners» per instal·lar una càmera de vigilància o que faci una lectura de les matrícules dels vehicles, i que segons Boixader tindria un cost d'entre 3.000 i 4.000 euros.

El president de l'Associació de Veïns de la Serra de Casampons assegura que, davant del degoteig de robatoris, «els veïns en sentim impotents: han entrat a robar a molta gent. I a qui no li han entrat mai o només li han entrat a robar una vegada, el que pensen és quan els tocarà. És una sensació terrible», afegeix.

Boixader remarca que, en els casos de robatoris a la zona, sempre ha coincidit que no hi ha hagut ningú a les cases, i que quan n'han tingut la més mínima sospita els lladres han marxat. També destaca que quan hi ha hagut robatoris i s'ha avisat els Mossos d'Esquadra, «han vingut de seguida, però tot passa molt ràpid, de forma molt volàtil, i no els poden agafar perquè s'escapen».