Els Bombers han de retirar dos arbres caiguts a Cabrera d'Anoia

Els Bombers van rebre ahir a 1/4 de 10 de la nit l'avís que hi havia un arbre caigut al mig d'un carrer a la urbanització Can Ros de Cabrera d'Anoia. Dues dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets i van treballar per retirar l'arbre que ja havia caigut a la via pública, obstaculitzant el pas dels vehicles, i també un altre arbre molt danyat que era a punt de desplomar-se. L'incident no va provocar persones ferides, segons les mateixes fonts.