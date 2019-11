La fiscal es basa en la Manada de Pamplona per recórrer la sentència de la violació a Manresa

La fiscalia ja ha recorregut contra la sentència de la violació a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa, segons han confirmat fonts del ministeri públic a Regió7. El recurs fa referència a la violació en grup de la Manada de Pamplona que el Tribunal Suprem va acabar considerant agressió sexual i en comptes d'abús.

Segons han explicat les mateixes fonts, el recurs, presentat aquest matí, demana que els fets siguin qualificats com agressió sexual i no com abús i també que es tinguin en compte els delictes que finalment van decaure de la sentència.

Per al principal dels acusats tant la fiscalia com l'acusació particular reclamaven que fos condemnat per agressió sexual i obstrucció a la justícia -només ho va ser per abusos sexuals continuats- mentre que un altre dels processats va ser absolt tant d'un delicte d'amenaces com també dels abusos sexuals. Un setè processat ha estat absolt del delicte d'omissió de la l'obligació d'impedir un delicte.

Fonts de la fiscalia han explicat que el recurs fa referència a la sentència de Manada de Pamplona. En aquest cas, en un primer moment els processats van ser condemnats per abusos sexuals per l'Audiència Provincial, qualificació ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Navarra encara que finalment el Tribunal Suprem va elevar-los a agressió sexual.

De fet, en un principi, en el cas de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa, la fiscalia havia considerat els fets com abusos sexuals encara que finalment, en el seu escrit de conclusions al final de la vista oral, va elevar els fets a agressió sexual. En aquest escrit, la fiscal va fer referència ja a la sentència de la Manada de Pamplona i també a una violació a Bossòst per justificar el canvi en la qualificació dels fets. El tribunal, però, finalment els ha considerat com abusos i a més a més, en la sentència feta pública dijous de la setmana passada expressava la seva «sorpresa pel canvi de qualificació jurídica del Ministeri Fiscal, perquè la prova practicada en el plenari recolza llur qualificació provisional d'abusos sexuals, i en canvi no aportà elements que justifiquessin mutar els abusos en agressions sexuals».

Just després de fer-se pública la sentència, l'acusació particular ja va anunciar que presentaria un recurs per la seva disconformitat amb la qualificació que es feia dels fets. Per la seva banda, les defenses dels condemnats van anunciar que recorreran per demanar la seva absolució. Ara, serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui s'haurà de pronunciar sobre els fets. Un cop es pronunciï, la seva resolució encara es podrà recórrer davant del Tribunal Suprem (TS) i de fet, just en l'inici del judici, el president del tribunal que va jutjar els fets ja va donar per fet que acabarien en aquesta alta instància judicial.

La sentència de l'Audiència de Barcelona condemna a dos dels acusats a 12 anys de presó per un delicte d'abús sexual considerat mentre que a cinc dels processats els imposa una pena de 10 anys de presó per un delicte d'abús. També hauran d'indemnitzar la víctima, una menor que quan van passar els fets, l'octubre del 2016 tenia 14 anys, amb 12.000 euros de forma solidària i pagar part de les costes processals. La fiscalia en demanava 60.000 i l'acusació particular 250.000.

En la seva sentència, el tribunal va justificar que es tractés d'abusos i no d'agressió perquè la noia es trobava en estat d'inconsciència i no podia ni acceptar o oposar-se a les relacions sexuals i que els processats van poder-hi mantenir relacions sense fer ús d ela violència o la intimidació, diu la sentència.