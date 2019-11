La fiscalia recorrerà la condemna per abús sexual i no per agressió en la violació en grup de Manresa

La fiscalia recorrerà la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna per abús sexual i no per agressió cinc acusats de la violació en grup d'una menor a Manresa el 2016, segons han informat fonts del ministeri fiscal.

El tribunal va imposar a cinc joves penes d'entre 10 i 12 anys de presó i en va absoldre un altre. La fiscalia va decidir elevar l'acusació a agressió sexual en el seu informe final, però l'Audiència va acabar descartant aquest delicte argumentant que la noia, que llavors tenia 14 anys, estava inconscient i per tant no es va produir violència ni intimidació.