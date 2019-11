A judici per llançar una ampolla a la cara a la seva parella al Sielu

Un home s'enfronta a una pena de tres anys de presó per presumptament llançar una ampolla de vidre, al Sielu, a la cara a la seva parella. Segons l'escrit de la fiscalia, els fets van passar el 26 d'agost del 2018, en el marc del festival de Blues que el Sielu organitza cada any coincidint amb la Festa Major de Manresa.

En un moment de la nit, diu l'escrit de la fiscalia, amb la intenció d'atemptar contra la integritat física de la víctima, l'acusat la va empentar contra la paret i li va llançar una ampolla de vidre a la cara.

Com a conseqüència de les ferides, la noia, que en aquells moments mantenia una relació sentimental amb l'acusat, va patir una ferida incisa contusa a la zona ciliar i una de superficial a la parpella inferior esquerra. Arran d'això, la noia va necessitar 12 dies per recuperar-se i també va haver de passar per tractament quirúrgic.

Per aquests fets, que es jutjaran aquest matí a Manresa, la fiscalia reclama una pena de tres anys de presó per a l'acusat a més de la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres i comunicar-se amb la víctima per un termini d'un any superior a una eventual condemna a presó.

Per uns fets similars, també al Sielu, l'Audiència de Barcelona va condemnar a tres anys de presó un veí de Manresa que va agredir amb un got de vidre un noi a qui no coneixia de res.