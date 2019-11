Un miler de persones es manifesten a Manresa per la sentència de la violació

Un miler de persones es van manifestar ahir al vespre pels car-rers del nucli antic de Manresa en protesta contra la sentència del cas de la violació a l'antiga fàbrica Vinyes, que ha qualificat els fets d'abusos sexuals i no d'agressió.

La marxa va començar amb una concentració a la plaça de Sant Domènec. Allà es va llegir un manifest del Consell Municipal de la Dona en suport a la víctima i en el qual es va mostrar també el rebuig a la qualificació que s'ha fet dels fets. Segons la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona coneguda dijous de la setmana passada, els fets són «abusos sexuals», i en el manifest van reclamar que siguin considerats com a «agressió» quan arribin a les instàncies judicials superiors. De fet, l'acusació particular ja ha anunciat que presentarà un recurs per demanar aquest canvi i les conseqüències que això comporta en les penes, mentre que les defenses ho faran per demanar l'absolució dels ara ja condemnats. En el manifest d'ahir també demanaven un canvi en el codi penal perquè les penetracions sense consentiment siguin sempre considerades agressions, i no abusos sexuals.

Encapçalada amb una pancarta en la qual es podia llegir «No és abús, és violació. #justíciapatriarcal», la marxa, amb un miler de participants segons fonts policials, es va dirigir des de la plaça de Sant Domènec cap als jutjats, on es va aturar durant uns minuts. L'edifici judicial estava blindat per diferents tanques. Hi van arribar després de passar per la Muralla del Carme i la de Sant Domènec, on van interrompre el trànsit, entre d'altres carrers.

Tot seguit, els manifestants van enfilar cap a la plaça Major, on de nou es va llegir un manifest, aquesta vegada del Comitè de Vaga Feminista de Manresa, que a part d'insistir que els fets que ara ja han estat sentenciats són una agressió i no abusos, reclamaven un canvi social perquè «la violència masclista deixi de formar part de les nostres vides».

«No és abús, és agressió» va ser una de les proclames més repetides al llarg de la manifestació, on també es va poder sentir «la nit és nostra. Cap agressió sense resposta». També van expressar el malestar contra les instàncies judicials amb el crit de «la violència judicial és violència patriarcal».



Suport del govern local

En l'acte de rebuig a la sentència també hi va participar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, encapçalat per l'alcalde, Valentí Junyent, el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, i també la regidora de Feminisme, Cristina Cruz, entre altres membres del govern i regidors de formacions de l'oposició.

En declaracions als mitjans de comunicació, Cruz va voler traslladar el suport del consistori a la víctima i també el seu «desacord» amb la sentència d'aquest cas. També va assegurar que han tingut contacte amb la família, que, segons va assegurar la regidora, sent que rep suport de la gent, i «agraeix» que es facin manifestacions com la d'ahir a Manresa i les que aquests dos dies també han tingut lloc a nombroses ciutats de l'Estat espanyol.

La manifestació d'ahir a la tarda a la capital del Bages estava convocada pel Comitè de Vaga Feminista i també tenia el suport del Consell de la Dona de Manresa, l'Associació Llilium de suport a les víctimes de violència masclista i de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.

Dijous passat, el dia en què es va conèixer la sentència del cas, també es va fer una manifestació al centre de Manresa, encara que en aquell cas només va congregar unes 150 persones.