Denuncien el robatori en tres vehicles a Manresa en una sola nit

Almenys tres vehicles estacionats en diferents punts del centre de Manresa van patir robatoris durant la nit de dimarts a dimecres, segons ha pogut saber Regió7.

La Policia Local explica que va rebre denúncies per part dels propietaris dels tres automòbils, totes elles per fets similars que van tenir lloc al carrer Oms i de Prat, la carretera de Vic i la carretera de Cardona.

Al setembre, a la capital del Bages hi va haver una onada de robatoris en cotxes: 34 casos en una sola setmana. Els lladres solen trencar els vidres dels vehicles per buscar-hi objectes de valor, com telèfons mòbils o GPS. En aquella ocasió, els robatoris es van concentrar a l'entorn de l'aparcament de terra de la Renfe, a tocar del pont de Sant Francesc i el de carrer de la Dama, i també a la zona de les Bases i al barri de Valldaura.