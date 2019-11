El fiscal rebaixa a un any i mig la petició de presó per l'exalcade de Navàs

El fiscal de delictes urbanístics ha rebaixat la petició de presó ha rebaixat de tres anys a un i mig la petició de presó per a l'exalcalde de Navàs, Jaume Casals per un delicte urbanístic. El ministeri públic també ha rebaixat les altres penes que demanava per a Casals. Així, ara reclama una inhabilitació de 9 anys per exercir un càrrec públic i una multa de 2.190 euros en comptes dels 6.000 que demanava en l'escrit inicial d'acusació. El seu advocat, Benet Salellas, en demana l'absolució. El judici s'ha celebrat aquest dimecres i dijous a l'Audiència de Barcelona.

Aquest dijous al matí s'ha celebrat la segona sessió i última sessió del judici en el qual el fiscal acusa Casals de «tolerar» una construcció il·legal, el 2013, en uns terrenys no urbanitzables de Palà de Torroella.

En la sessió d'aquest matí, només ha declarat Casals que ha respost tant a les preguntes del ministeri fiscal com les del seu advocat. En un tens interrogatori, en el qual fins i tot Casals ha reconegut davant del tribunal el seu «nerviosisme», el fiscal anava citant documents, com expedients i informes, que havia signat Casals. Aquest, negava haver estat conscient d'haver-los signat i que si ho feia era perquè el secretari de l'ajuntament li deia que s'havia de fer, ja que segons Casals el secretari és qui sabia com s'havia d'actuar en aquests casos. També ha remarcat, que a l'ajuntament, ell hi estava per "fer politica i no per aquestes cosetes".

En la seva intervenció final, el fiscal no ha donat per bona aquesta versió i per això ha insistit en acusar-lo d'un delicte de prevaricació i contra l'ordenació del territori.

Per la seva banda, l'advocat de Casals, ha insistit que en tot moment l'ara exalcalde va seguir els criteris que li marcava el secretari municipal i n'ha demanat la seva absolució.

En el cas també estaven acusats la parella que va alçar la nau i que en l'inici del judici va pactar amb la fiscalia 9 mesos de presó, una multa i la inhabilitació per exercir en el sector de la construcció durant mig any. La nau va ser enderrocada el 2017.