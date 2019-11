A judici un home interceptat amb 500 plantes de maria al peatge de la C-16 a Castellbell

La fiscalia demana una pena de dos anys i mig de presó per un presumpte delicte contra la salut pública per a un home que va ser interceptat amb 503 plantes de marihuana en un control dels Mossos d'Esquadra al peatge de l'autopista C-16, a Castellbell i el Vilar.

El control es va produir quan faltaven uns 10 minuts per a les 10 del matí del 28 d'agost del 2018, quan l'acusat, de nacionalitat bosniana, circulava amb un Volkswagen Golf per la C16 i va ser interceptat per un control policial. Els agents van escorcollar l'interior del vehicle i al maleter hi van trobar tres caixes que contenien un total de 503 plantes de marihuana amb un pes brut total de 358,12 grams i un valor aproximat, en el mercat il·lícit, de 2.041 euros, a partir de les dades publicades periòdicament per l'oficina central nacional d'estupefaents de la Policia Nacional. Segons la fiscalia, l'objectiu de l'acusat era distribuir aquesta marihuana a canvi de diners i objectes de valor.

Per tots aquests fets, la fiscalia acusa el processat d'un delicte contra la salut pública relatiu a substàncies que no causen un greu perjudici per a la salut.

Pel que fa a la petició de penes, el ministeri públic demana una condemna de dos anys i sis mesos de presó i una multa de 4.000 euros com a responsabilitat subsidiària. També reclama que se'l condemni a afrontar les costes processals del cas.

El judici és previst que se celebri aquest dijous als jutjats de Manresa.