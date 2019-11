Un vehicle surt de la via i acaba bolcant a Oliana, a la C-14

Un vehicle s'ha accidentat aquesta matinada a la carretera C-14 al seu pas per Oliana, a l'Alt Urgell, sense deixar ferits. Segons fonts dels Bombers, un turisme (del model Citroën Xsara) ha sortit de la via i ha acabat bolcant lateralment al quilòmetre 140 en direcció a Andorra, a les 2 de la matinada. El conductor, un veí d'Oliana, ha resultat il·lès. Una dotació dels Bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha treballat durant una hora per retirar el vehicle bolcat i netejar la calçada.