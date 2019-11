El fiscal rebaixa de tres anysi mig a un i mig la petició de presó per a l'exalcalde de Navàs

El fiscal va rebaixar, ahir, la petició de presó de tres anys i mig a un i mig per a l'exalcalde de Navàs Jaume Casals per un delicte urbanístic després de descartar la prevaricació. El ministeri públic també va reduir les altres penes que demanava per a Casals. Amb el judici ja vist per a sentència reclama una inhabilitació de 9 anys per a càrrec públic –abans en demanava 13– i una multa de 2.190 euros, en comptes dels 6.000 que demanava en l'escrit inicial d'acusació.

Casals va mantenir la seva innocència i el seu advocat, Benet Salellas, en va demanar l'absolució. Ahir al matí es va celebrar la segona i última sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, en què el fiscal acusa Casals de «tolerar» una construcció il·legal descoberta el 2013, en uns terrenys no urbanitzables de Palà de Torroella. En la sessió d'ahir només va declarar Casals, que va respondre tant a les preguntes del ministeri fiscal com a les del seu advocat, després que dimecres ho fessin tots els testimonis.

En un tens interrogatori, el fiscal anava citant documents, com expedients –se'n van fer un total de quatre– i informes relatius al cas, que havia signat Casals. L'exalcalde va afirmar reiteradament que els signava «sense llegir-los» seguint els criteris del secretari. Ho feia així, va dir, perquè volia «agilitzar les coses» en un ajuntament que tenia «problemes estructurals» pel reduït nombre de treballadors, motiu que també va retardar, segons la defensa, la tramitació de tots els expedients del cas i l'enderroc de la construcció. Per al fiscal, en canvi, Casals va ordenar l'enderroc quan es va obrir un procés penal.

Salellas va argumentar que el delicte hauria estat actuar en contra del que deien els tècnics. En canvi, el fiscal va sostenir en la seva acusació que són els tècnics qui estan al servei de l'alcalde i que aquest és qui «dicta, dirigeix i impulsa» l'actuació del consistori, malgrat que el dia abans, tots els testimonis, entre ells treballadors i extreballadors de l'Ajuntament que van intervenir en el cas, van negar haver rebut mai cap tipus d'instrucció de Casals.

En la sessió d'ahir, el tribunal finalment va acceptar incorporar un expedient del 2013 en el qual el consistori sí que va fer enderrocar i sancionar una construcció il·legal al municipi, segons va afirmar el fiscal.

En la sessió de dimecres, la sala l'havia rebutjat, encara que al llarg de tot el judici el fiscal s'hi va referir reiteradament, fins al punt que la presidenta de la sala, durant l'interrogatori d'ahir a Casals, li va dir que no preguntés més al respecte.

D'altra banda, la defensa va insistir que acceptar l'expedient li provocava indefensió, mentre que per al fiscal demostra un «tracte diferent» i que «quan es vol s'actua de forma legal».

Els altres dos acusats en el cas, que són els propietaris que van alçar la nau sense llicència, van pactar, dilluns, 9 mesos de presó amb el fiscal.