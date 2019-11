S'enfronta a dos judicis en un dia per maltractar la parella i trencar l'ordre d'allunyament

Un home s'enfronta a dos judicis en un sol dia a Manresa per presumptament agredir, amenaçar i posteriorment trencar l'ordre d'allunyament decretada arran de les denúncies per aquests fets a qui havia estat la seva parella.

En el primer dels judicis, l'escrit de fiscalia recull que el presumpte agressor i la denunciant vivien al mateix domicili a Manresa i que la relació estava marcada per la «dominació sistemàtica que l'investigat exercia sobre la denunciant» i que «ha estat vulnerant els més elementals deures de respecte entre persones lligades per vincles afectius, vulnerant el sentiment de tranquil·litat».

Els fets que es jutjaran en el primer dels judicis, segons el relat de la fiscalia, van passar en tres dies diferents. El primer va ser el 25 de maig del 2017, quan la parella convivia al mateix domicili i en el marc d'una discussió l'home va agafar un ganivet i va amenaçar de mort la víctima. Més endavant, el 5 de juliol, amb la relació ja acabada, l'home, juntament amb la seva nova parella, es va dirigir al domicili de la dona, i quan aquesta va sortir per la finestra la va agafar pels cabells, sense causar-li cap lesió. Tres dies després, a la matinada, els dos acusats es van dirigir a casa de la víctima i van amenaçar-la de mort.

Tres dies després, el jutjat de violència sobre la dona de Manresa prohibia l'home a acostar-se a menys de 500 metres de la seva exparella i a comunicar-s'hi de qualsevol forma.

En el segon judici, el denunciat és acusat perquè va trencar l'ordre d'allunyament, tan sols 11 dies després que es dictés.

L'home s'enfronta a un total de quatre anys de presó. En el primer dels judicis, el fiscali li demana un any per maltractaments i dos anys de presó per un delicte d'amenaces, a més de la prohibició de tenir armes durant dos anys i mig. En aquest mateix judici, la que després va ser la seva parella s'enfronta a una pena de multa de 900 euros per un delicte lleu d'amenaces. En el segon judici, per a l'home li demanen 12 mesos de presó per un delicte de trencament de condemna. Els fets es jutjaran el 19 de novembre als jutjats de Manresa.