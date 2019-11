Detingut per intentar robar a un camió a l'àrea de Sant Pere Sallavinera

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un home per un intent de robatori en un camió que estava estacionat a l'àrea de servei de Sant Pere Sallavinera, a l'Eix Transversal.

Cap a les tres de la matinada, una patrulla, que feia prevenció de robatoris en aquesta àrea de servei, va veure que hi havia un camió estacionat que tenia la lona tallada i la porta del darrera oberta.

Quan els agents s'hi van acostar, van veure que hi havia diverses caixes preparades per emportar i un home que s'amagava entre la càrrega. Els mossos li van demanar que sortís i aquest es va entregar. A més a més, els agents van observar que a la mateixa àrea de servei hi havia tres camions més amb la lona tallada. Davant d'aquests fets, el detingut, un home de 43 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet, va ser arrestat.

El detingut, que se l'acusa d'un delicte de furt en grau de temptativa, va quedar en llibertat després de declarar amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan aquest el requereixi.



Sisè detingut en tres setmanes

El passat 17 d'octubre els Mossos d'Esquadra van detenir cinc persones que presumptament havien comès un robatori en aquesta mateixa àrea de servei i que van ser detinguts a Sant Pere Sallavinera. Els cinc detinguts, d'entre 19 i 38 anys, eren veïns de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Fonts dels Mossos d'Esquadra, però, han assegurat que no hi ha cap relació entre entre la detenció de dijous passat i la d'ara fa tres setmanes.

Des del passat mes de setembre els Mossos d'Esquadra han intensificat la vigilància a l'Eix Transversal arran d'un increment de robatoris en camions quan estacionats en les àrees de servei que hi ha al llarg d'aquesta carretera. Els presumptes lladres detinguts l'octubre passat a Sant Pere Sallavinera seguien sempre un mateix modus operandi. Cometien els robatoris sempre de nit, entre les 11 i dos quarts d'una de la nit. Els lladres s'acostaven a les àrees de servei i s'amagaven a la zona boscosa de l'entorn.

Quan detectaven que un camioner s'allunyava del seu vehicle o que s'adormia aprofitaven el moment per acostar-se al vehicle i sostreure'n la mercaderia. A més a més, per evitar ser detectats, els detinguts també utilitzaven vehicles robats per tal de cometre els seus robatoris a les diferents àrees de servei que hi ha situades al llarg de la C-25, com de Sant Pere Sallavinera o la de Gurb.