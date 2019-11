Ferit greu un ciclista a Tous en ser atropellat en una pista forestal

Un ciclista va resultar amb ferides greus en ser atropellat ahir al migdia al terme de Sant Martí de Tous. Els fets van tenir lloc a la 1, quan un vehicle que circulava per una pista forestal a la zona de Can Menjapalla –un indret freqüentat per persones que practiquen ciclisme de muntanya– va atropellar un ciclista que també hi circulava. L'home, que va resultar amb politraumatismes, va haver de ser evacuat a l'Hospital de Bellvitge.

Fins a l'indret on va tenir lloc l'accident, un punt on no era fàcil que els vehicles de Bombers hi poguessin accedir, s'hi van desplaçar quatre dotacions terrestres. També hi va acudir un helicòpter medicalitzat, amb personal mèdic que va atendre el ciclista al mateix lloc de l'accident. Finalment van traslladar el ferit a l'Hospital de Bellvitge per tal de ser tractat de les ferides, segons informacions dels Bombers de la Generalitat.

Ahir s'estaven investigant les circumstàncies de l'atropellament que va tenir lloc ahir en aquest municipi de l'Anoia.