Explota una caldera de gas en una casa d'Òdena

Un habitatge d'Òdena ha patit una explosió de gas, aquest migdia, sense causar ferits. Segons han explicat fonts dels bombers tot apunta que hauria explotat la caldera de gas i el veí que hi havia a l'interior de l'habitatge estava il·lès. L'explosió s'ha produït en una caseta annexa a la casa i com a conseqüència de la deflagració una petita terrassa ha quedat en estat precari. Per aquest motiu tècnics municipals i també de la companyia del gas hi han fet una revisió.