Rescaten un excursionista lesionat a Montserrat

Els bombers han rescatat aquest migdia un excursionista que s'ha lesionat mentre estava escalant a Montserrat, al terme del Bruc. L'home, que s'ha fet un possible esquinç al turmell, estava a la via Urquisa, al peu de Rocagrisa i al tractar-se d'una zona de difícil accés per rescatar-lo s'ha activitat l'helicòpter dels bombers, amb els GRAE i una infermera mentre una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els esperava a la Vinya Nova. Un cop se l'ha rescatat ha estat traslladat amb l'helicòpter fins a la zona on l'esperava l'ambulància perquè aquesta el portés fins a l'hospital.