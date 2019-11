S'enfronta a dos anys de presó per agredir el fill de la seva parella i un amic, a Manresa

La fiscalia demana un total de dos anys de presó per a un home que presumptament va agredir el fill de la seva parella i que presumptament també va amenaçar i va agredir un amic de la família, en uns fets que van tenir lloc el 18 de març del 2018 a la matinada i al matí a Manresa.

Segons recull l'escrit d'acusació del ministeri públic, la víctima s'havia quedat a dormir a casa de l'acusat, on vivia amb la seva parella i els tres fills d'aquesta, a Manresa. Cap a les tres de la matinada hi va haver una discussió familiar en la qual també va intervenir l'amic de la família, que aquella nit s'havia quedat a dormir a casa del presumpte agressor. Llavors, l'acusat va agafar un ganivet de la cuina amb el qual va amenaçar de mort l'amic. Per tal de protegir-lo, un dels fills de la parella del processat es va interposar entre la víctima i l'acusat, i durant el forcejament va acabar lesionat.

Després, a les 9 del matí, l'acusat es va dirigir a les proximitats del domicili de la víctima i presumptament la va començar a perseguir pel carrer amb un ganivet mentre li proferia, de nou, amenaces de mort. Finalment, el processat va colpejar la víctima al turmell i la va fer caure i això li va provocar diverses lesions per les quals va necessitar dues setmanes per recuperar-se.

La fiscalia demana un total de dos anys de presó per a l'acusat, a raó de 12 mesos per a cadascun dels delictes de lesions que li imputa, un contra el qui era amic de la família i un altre al fill de la parella.

A més a més, el fiscal demana que a l'acusat se li prohibeixi acostar-se a menys de 500 metres i comunicar-se a través de qualsevol mitjà amb les dues víctimes durant un temps superior a un any a la duració de la pena de presó.

Finalment, la fiscalia també demana per a ell 1.200 euros de multa pels dos delictes d'amenaces dels quals se l'acusa. En concret demana una multa de 600 euros, a raó de 10 euros al dia durant dos mesos, per cadascun d'aquests delictes. A més a més, el ministeri públic vol que indemnitzi l'amic de la família amb 480 euros per les diferents lesions que va provocar a l'amic de la família.

El ministeri públic també demana que se'l privi del dret de tenir i portar armes durant un període de tres anys.

El judici per aquest cas és previst que se celebri avui als jutjats de Manresa.