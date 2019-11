Tres detinguts per robar a quatre cotxes a l'Aeri de Montserrat

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i una dona com a presumptes autors de quatre robatoris a vehicles que estaven estacionats a l'aparcament de l'Aeri de Montserrat. Els arrestats són veïns de Badalona, Barcelona i Sant Adrià de Besòs i tenen 35, 24 i 27 anys.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, entre el 4 d'octubre i el 5 de novembre es van produir quatre robatoris en vehicles a l'aparcament de l'aeri, a Monistrol de Montserrats. Els lladres van trencar algun dels vidres o van forçar la porta del vehicle i del seu interior en van robar maletes de viatges, material informàtic, joies i altres objectes personals.

Arran dels robatoris els mossos van iniciar una investigació i van descobrir que els presumptes autors sempre eren els mateixos i que utilitzaven els mateix modus operandi. Arribaven amb el seu vehicle i aparcaven entre els que ja hi havia estacionats i allunyats de la zona on s'agafa l'aeri. A més, sempre cometien els robatoris en turismes propers al punt on ells havien aparcat.

El passat 9 de novembre, el vigilant municipal de Monistrol de Montserrat va identificar tres persones a l'aparcament de l'aeri que podrien estar relacionades amb els robatoris. Tot seguit en va informar els Mossos d'Esquadra que ràpidament es van desplaçar fins al lloc dels fets.

Després de diverses gestions, els agents van detenir les tres persones per la seva presumpta relació amb els quatre robatoris.

Els tres arrestats van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.