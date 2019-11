Detenen un home a Berga per estafar 50.000 euros a gent gran

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un veí de Berga que presumptament va estafar més de 50.000 euros a persones d'edat avançada. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, el detingut, de 24 anys, hauria portat a terme 12 delictes d'estafa.

Segons els Mossos d'Esquadra, durant el mes d'octubre es van produir diferents delictes d'estafa al Berguedà. El presumpte estafador utilitzava sempre el mateix modus operandi. La majoria de víctimes eren persones d'edat avançada amb les quals contactava fent-se passar per un treballador de l'entitat bancària i amb el el pretext d'evitar que fossin víctimes d'una estafa, aprofitava per accedir a les seves dades bancàries. L'home hi contactava generalment per telefòn però en alguna ocasió fins i tot s'havia desplaçat fins al domicili de la víctima.

Un cop tenia les dades feia diferents extraccions bancàries o compres per internet d'aparells electrònics. Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat un total de 12 estafes consumades per un import total de 51.216 euros i diverses temptatives per un total de 55.084 euros.

Després de diverses gestions d'investigació, el 10 de novembre els mossos van localitzar i detenir el presumpte autor dels fets a Berga.

La investigació es manté oberta ja que no es descarta que el detingut estigui implicat amb més fets.

L'arrestat va passar a disposició judicial dimarts i va sortir en llibertat.