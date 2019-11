La primera edició de Conductàlia a Sant Fruitós reunirà 350 joves

Sant Fruitós de Bages acollirà per primer cop divendres una sessió de Conductàlia en la qual és previst que participin uns 350 joves d'instituts de Sant Fruitós, Cardona i Sant Joan de Vilatorrada, segons van explicar ahir els organitzadors en una roda de premsa. El president del Montepio de Conductors, Llorenç Juanola, explicava ahir en la presentació de la jornada que se centrarà a explicar que «una distracció pot tenir conseqüències molt greus» i va afirmar que «la seguretat a les carreteres és una de les nostres prioritats».

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, va agrair als organitzadors haver-hi portat la jornada, que fins ara només s'ha celebrat a Manresa i a Berga, a Sant Fruitós. La sessió començarà amb una representació teatral i a continuació hi haurà ponències breus en el marc on intervindran representants del Servei Català de Trànsit, Policia Local, Bombers, Mossos d'Esquadra i SEM.

El tram final de les ponències serà per als testimonis més punyents: històries en primera persona explicades per víctimes d'accidents que han rebut tractament a l'Institut Guttmann i de l'Associació Stop Accidents. També hi participarà Núria Roca, una jove berguedana que va participar al Conductàlia com a assistent i que posteriorment va tenir un accident.