Tres detinguts per robar en una casa de la Seu d'Urgell

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns tres veïns de la Seu d'Urgell, de 31, 37 i 42 anys, com a presumptes autors del robatori en una casa de la partida de Sant Ermengol de la capital alturgellenca. Cap a les vuit del vespre, un veí va alertar la policia en veure tres persones amb llanternes que il·luminaven cases situades en aquesta partida. En arribar al lloc, els Mossos van localitzar tres homes vestits amb roba fosca que duien una estora de grans dimensions, un equip de cinema domèstic, altaveus i altres objectes. Després d'inspeccionar la zona, els agents no van apreciar des de l'exterior cap habitatge que hagués pogut ser objecte d'un robatori. Els tres homes van poder marxar, després de ser identificats per la policia i que aquesta els comissés els objectes que duien.

Al cap d'una estona, una veïna de la partida de Sant Ermengol es va posar en contacte amb els Mossos per denunciar que li havien entrar a robar a casa, forçant una de les finestres d'accés al domicili. La dona va identificar com a seus els objectes que la policia havia recuperat hores abans.

Davant els fets, els Mossos van citar els tres homes a comissaria on els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Després de declarar, els tres homes, amb antecedents per fets similars, van quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de comparèixer davant l'autoritat judicial.