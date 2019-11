S'incendia la xemeneia d'un habitatge a Òdena

La xemeneia d'un habitatge del carrer Puigmal d'Òdena s'ha incendiat aquest dijous al migdia, segons fonts dels Bombers, que han assegurat que el foc no ha provocat ferits ni danys a l'edifici. L'incendi s'ha declarat a les 12.26 h al número 2 del carrer Puigmal del municipi anoienc per l'encesa del sutge de la xemeneia. Dues dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, han apagat el foc, han refredat el conducte i han ventilat l'habitatge. Minuts després de la 1 del migdia donaven el servei per finalitzat.