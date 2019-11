Imposen 12 anys de presó a un veí de Gironella que va matar la seva cosina

L'Audiència de Barcelona ha imposat una pena de 12 anys de presó, amb l'atenuant de confessió, a Brahim Laarbi Varela, veí de Gironella i de nacionalitat espa-nyola, que el mes de juny de l'any 2016 va matar la seva cosina Rabea Jilali, amb una arma blanca al seu domicili d'aquesta població berguedana mentre la víctima dormia. Després dels fets, l'ara ja condemnat es va entregar als Mossos d'Esquadra de Berga. Llavors, l'home ja va reconèixer que havia matat la seva cosina i en el judici el jurat popular el va declarar culpable del crim.

Els fets van passar el 21 de juny del 2016 al migdia. Segons recull la sentència a la qual ha tingut accés Regió7, l'acusat, que aleshores tenia 33 anys, era al seu habitatge, al número 24 de la carretera de Casserres, a Gironella. En aquest pis també hi havia la seva cosina, que dormia en una de les habitacions de la casa, un estat que, segons remarca la sentència, feia que la víctima tingués «anul·lada» la capacitat de reacció davant de l'atac de l'acusat. L'home, que tenia un ganivet, va anar fins a aquesta habitació i va clavar diverses ganivetades a la noia que li van provocar la mort en pocs minuts.

Tot seguit, l'autor de l'assassinat va explicar els fets als seus familiars més propers i es va dirigir en cotxe fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on es va entregar i va reconèixer ser l'autor dels fets.

La víctima era vídua, tenia una filla que arran del crim va quedar òrfena i vivia amb els seus familiars des de feia un temps.

Aquest assassinat va consternar tota la població de Gironella, que va decretar dos dies de dol oficial arran d'aquest crim i també es va fer un minut de silenci davant de l'ajuntament tal com és habitual en aquests casos de violència de gènere.

En la sentència, que condemna el processat a un total de 12 anys de presó, s'ha tingut en compte com a atenuant tant la confessió dels fets que va fer l'home així com també el fet que va facilitar la investigació perquè va proporcionar diferents dades, com l'arma utilitzada, el lloc on la va deixar i la roba, i també va facilitar diferents mostres biològiques que van permetre a la policia la investigació d'aquest crim.

En la seva condemna, el tribunal ha acceptat totes les peticions que li feia la fiscalia en el seu escrit de conclusions finals, amb les quals ja estava d'acord la defensa de l'ara declarat culpable. Així doncs, a part dels 12 anys de presó, també ha estat condemnat a pagar un total de 300.000 euros com a indemnització als familiars de la víctima.

En concret haurà de pagar 100.000 euros a la filla menor d'edat de la víctima a través dels seus representants legals, 50.000 al pare, 50.000 euros més a la mare i finalment també haurà d'indemnitzar amb 20.000 euros a cadascun dels germans de la noia. També se l'ha condemnat a pagar les costes del procés judicial.

A més a més, se li imposa una condemna de 10 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó, on va ingressar just després de cometre els fets dels quals ara l'han declarat culpable.