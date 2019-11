S'enfronta a mig any de presó per conduir un cotxe sense carnet per la C-55 a Manresa

Un home s'enfronta a una petició de mig any de presó presumptament per haver conduït sense haver obtingut mai el carnet. El conductor, que anirà a judici properament a Manresa, va ser enxampat pels Mossos d'Esquadra quan presumptament estava al volant d'un Nissan Almera i circulava per la carretera C-55 al terme municipal de Manresa, el 17 de gener del 2018 cap a les quatre de la tarda.

El ministeri públic únicament demana que l'acusat sigui condemnat a mig any de presó i que pagui les costes processals.