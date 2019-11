Una vintena de persones talla la C-16, a Berga

| ARXIU PARTICULAR

Una vintena de persones ha tallat aquest divendres al vespre la C-16 al seu pas per Berga, en sentit nord. Passats 2/4 de 8 del vespre, els manifestants han col·locat tanques i objectes per impedir la circulació entre els quilòmetres 94 i 95, a prop del càmping Berga Resort. A les 8, han anunciat a través de Telegram que donen per finalitzada la mobilització.