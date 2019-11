Una jornada a Sant Fruitós transmet a 350 joves el risc de les distraccions al volant

La major part dels accidents de trànsit es poden evitar i per això cal que conductors i vianants siguin conscients dels riscos i defugin qualsevol distracció perquè les conseqüències poden ser irreparables. Aquest és el missatge que es va intentar transmetre als 350 alumnes de cinc instituts de Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Cardona que van participar ahir al matí en la primera edició del Conductàlia que el Montepio va organitzar a Sant Fruitós i que va tenir les distraccions com a tema central.

La jornada va tenir el testimoni punyent de persones víctimes d'accidents de trànsit i també les vivències de representants de cossos de seguretat i emergències, molt familiaritzats amb aquestes situacions a causa de la seva professió.

L'impacte que provoca a una mare i a un conductor l'atropellament d'un noi per culpa d'una distracció causada pel telèfon mòbil va ser el fil conductor de l'escena teatralitzada que va oferir la Companyia Nocturna que va donar inici el Conductàlia. Tot seguit va tenir lloc l'obertura oficial de la jornada amb la intervenció de Llorenç Juanola, president del Montepio, que va destacar la importància de la conscienciació i la prevenció en seguretat viària. «Per desgràcia, els accidents passen a qui no s'ho espera i quan no s'ho espera, hem d'aprendre a protegir-nos a nosaltres i al nostre entorn», afirmava Juanola, que va valorar molt positivament que Conductàlia, que fins ara havien acollit Manresa i Berga amb èxit, s'hagués celebrat a Sant Fruitós de Bages i així creixi i arribi a nous municipis i col·lectius de joves.

En el torn de ponències hi van intervenir representants del Servei Català de Trànsit, Policia Local de Sant Fruitós de Bages, Bombers, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Institut Guttmann i Stop Accidentes. També una jove de Gironella, Núria Roca, que fa uns anys va assistir al Conductàlia com a alumna i que posteriorment va tenir un accident de moto. Va ser molt taxativa dient als joves assistents que, «si beus, no condueixis».

Contestar una trucada o llegir un whatsapp mentre es condueix, anar distret amb patinet tot escoltant música amb els cascos posats, agafar la moto sense la protecció adequada van ser algunes de les situacions més remarcades pels ponents, que també van posar en relleu el mal tràngol que suposa per als cossos de seguretat i emergències haver d'intervenir en moments tan difícils com donar la mala notícia a una família

L'alcalde fruitosenc, Joan Carles Batanés, va instar els joves a «treure profit de les reflexions» de la jornada i va mostrar la satisfacció del seu municipi per acollir aquest esdeveniment.