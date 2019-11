El ple de Talamanca rebutja la reprovació de l'alcalde Tarín pel cas Pujol

La majoria absoluta de Junts per Talamanca va tombar la moció d'ERC per reprovar l'alcalde, Josep Tarín, i perquè aquest deixés temporalment les seves responsabilitats al consistori mentre no s'aclareixi la seva vinculació amb el cas Pujol. El ple es va celebrar dijous al vespre i entre un nombrós públic hi havia la senadora republicana Mirella Cortès.

La moció es va presentar arran de l'aparició de Tarín en notícies sobre un suposat informe de la UDEF i que estaria vinculat amb el cas Pujol. Segons Europa Press i elconfidencial.com, l'informe s'hauria incorporat a la investigació del cas Pujol de l'Audiència Nacional. El 31 d'octubre, Regió7 va publicar que, segons elconfidencial.com, Tarín va mantenir una conversa per Whatsapp amb Jordi Pujol Ferrusola durant un míting de Junts pel Sí a Manresa en la qual es repartien una comissió de 2 milions, suposadament de dòlars, de contractes públics al Paraguai.

En la moció, defensada pel regidor republicà Pierre Astor Sellarés, asseguraven que «Talamanca no es pot permetre ni es mereix tenir cap membre del govern municipal que estigui sota cap mena de sospita d'irregularitats i que aparegui regularment als mitjans de comunicació vinculat a actuacions presumptament il·legals». Per aquest motiu demanaven a Tarín que «faci un pas al costat i deixi els seus càrrecs a l'Ajuntament de Talamanca fins que no s'hagi resolt la investigació».

L'alcalde va qualificar la moció de «menyspreable» i va assegurarque havia «quedat parat que un partit com ERC, independentista i republicà, doni credibilitat al que diuen les clavegueres de l'Estat espanyol», tot recordant «les fake news que la mateixa UDEF va difondre sobre l'alcalde Trias».

Tarín també va remarcar que ha desmentit les acusacions i ha negat ser investigat per l'Audiència Nacional moltes vegades, i de nou ho va vincular a la seva posició a favor del dret a decidir i la independència, a més de la seva vinculació amb Convergència des del 1987. Finalment, l'acalde va advertir el regidor d'ERC que «si el que vol és fer-me fora de l'alcaldia [...] segueixi els tràmits corresponents i presenti una moció de censura».