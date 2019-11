Detingut un grup que robava en urbanitzacions del Bages

Els Mossos d'Esquadra van desarticular dimecres un grup especialitzat a robar en cases d'urbanitzacions del Bages i l'Anoia. Van detenir cinc persones –quatre homes i una dona- d'entre 22 i 39 anys com a presumptes autors de cinc robatoris amb força en domicilis d'Òdena, Castellgalí, Torrelles de Llobregat, Callús i Sant Joan de Vilatorrada.

Els lladres van ser enxampats en un control a la C-55 a Olesa de Montserrat. Van abandonar el vehicle en què viatjaven al bell mig de la carretera –van posar en greu risc la resta de conductors- i es van llançar a un canal del riu Llobregat per fugir. Tres dels lladres van ser arrestats poc després a l'estació de tren de Monistrol de Montserrat, mentre que els altres dos van ser detinguts hores després.

En l'escorcoll del turisme, els Mossos hi van trobar objectes personals procedents dels robatoris comesos. La investigació es va iniciar el 20 de setembre quan la policia catalana va tenir coneixement que s'havia comès un robatori en un domicili d'Òdena (Anoia). Els lladres van saltar la tanca perimetral de la casa i van accedir a l'interior del domicili forçant una de les portes exteriors i se'n van endur joies i petits aparells electrònics. Gràcies a les indagacions policials, els agents van aconseguir identificar part dels autors i van determinar que estarien relacionats amb altres robatoris similars. Els investigadors van constatar que els autors del robatori formarien part d'un grup més nombrós que canviava els autors materials en cada assalt, i que sempre actuaven seguint un mateix modus operandi.



Un lladre vestit d'operari

El grup es desplaçava amb vehicle propi o de lloguer a zones residencials per seleccionar objectius, normalment escollien cases aïllades. Un cop seleccionat l'objectiu i el millor dia i hora per cometre el robatori, una part del grup saltava les tanques perimetrals i després forçava un dels accessos. Mentre els que havien accedit a la casa buscaven objectes per sostreure, un altre membre del grup, vestit com un operari, vigilava a l'exterior. Els arrestats van passar a disposició judicial divendres, i el jutge va decretar presó provisional per als quatre homes i llibertat amb càrrecs per a la dona.