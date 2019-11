Absolen l'exalcalde de Navàs de prevaricació i un delicte urbanístic

L'Audiència de Barcelona ha absolt l'exalcalde de Navàs Jaume Casals d'un delicte contra l'ordenació del territori i prevaricació, pels quals s'enfrontava a una petició de la fiscalia de 18 mesos de presó, una multa i inhabilitació per un termini de 9 anys. El cas va arribar a judici arran d'una denúncia de la fiscalia.

Casals, després de conèixer la sentència es mostrava «content» per l'absolució i la rapidesa entre la celebració del judici i el coneixement de la sentència. El judici es va celebrar els passats 6 i 7 de novembre. Tot i això, lamentava els dos anys que ha hagut de passar de «patiment» des que es va iniciar el cas fins ara, la seva resolució, a més del «malbaratament de recursos per una cosa que ja es veia que no anava enlloc».

El fiscal acusava Casals de "tolerar" la construcció d'una nau en un espai no urbanitzable, cosa que Casals sempre ha negat. En aquest mateix cas estaven acusats els dos propietaris del terreny que van aixecar la nau sense llicència, que finalment va ser enderrocada. Els dos propietaris si que van pactar arribar a un acord amb la fiscalia que el tribunal ha ratificat. Van acceptar 9 mesos de presó, una multa de sis euros diaris durant mig any i la prohibició d eportar a terme qualsevol activitat relacionada amb la construcció durant sis mesos.