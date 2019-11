Un home resulta ferit en un accident de trànsit a Abrera

Un home de 54 anys va resultar ferit ahir al vespre després de patir un accident de trànsit a Abrera, a la carretera BV-1201. El vehicle amb què viatjava va sortir de la via al quilòmetre 5,5 per causes que es desconeixen, minuts després de les 8 del vespre. El conductor va quedar atrapat a l'interior del vehicle i va haver de ser excarcerat pels Bombers, que van enviar dues dotacions al lloc dels fets. L'home va ser traslladat a l'hospital de Martorell per ferides de caràcter lleu.