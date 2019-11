S'incendia la placa solar d'un parquímetre de zona blava a Manresa

Un dels aparcaments que hi ha al carrer de la Dama.

Un dels aparcaments que hi ha al carrer de la Dama. Arxiu/Oscar Bayona

Una dotació dels Bombers va treballar ahir, minuts abans de la mitjanit, en l'extinció d'un incendi que cremava la placa solar d'un parquímetre de zona blava a Manresa. Els fets van tenir lloc en un dels aparcaments exteriors que hi ha al carrer de la Dama i que fan cantonada amb el carrer de Llussà.

Segons fonts del cos d'emergències, que va rebre l'avís a les 23.48 h, es desconeixen les causes de l'incendi. Tot i això, fonts de la Policia Local de Manresa consultades per aquest diari han assegurat que sembla un incident intencionat i que s'està investigant. Una dotació dels Bombers va treballar per apagar el foc durant menys de vint minuts.