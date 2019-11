Absolen l'exalcalde de Navàs acusat de «tolerar» la construcció d'una nau il·legal

L'Audiència Provincial de Barcelona ha absolt l'exalcalde de Navàs Jaume Casals de «tolerar» la construcció d'una nau il·legal en uns terrenys no urbanitzables a Palà de Torroella. L'exalcalde sempre ha defensat la seva innocència, ara reconeguda pel tribunal, en el cas d'una nau que s'estava construint sense llicència, detectada el 2013 i que ell mateix va ordenar enderrocar el 2017. La sentència reconeix que l'exalcalde va actuar seguint els criteris dels tècnics municipals i que la secretaria de l'Ajuntament estava «desbordada» de feina.

Casals, després de conèixer la sentència, es mostrava «content» per l'absolució i la rapidesa entre la celebració del judici i el coneixement de la sentència. El judici es va celebrar els passats 6 i 7 de novembre. Tot i això, el polític cupaire lamentava els dos anys que ha hagut de passar de «mal tràngol» des que es va iniciar el cas fins ara, fins a la seva resolució, a més del «malbaratament de recursos per una cosa que ja es veia que no anava enlloc».

En la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, el tribunal considera provat que Casals va actuar seguint els criteris dels tècnics municipals, en especial del secretari de l'Ajuntament, i també destaca la manca de recursos que tenia el consistori per fer front a l'acumulació de feina que hi havia. De fet, la sentència diu que «no es dedueix que hi hagi una falta d'activitat per part de l'Ajuntament de Navàs, i en particular auspiciada o promoguda o amb el suport del seu alcalde més enllà que hi pogués haver retards de tramitació».

Pel que fa a la persona de l'exalcalde, afegeix que «no hi ha cap constància que Jaume Casals conegués ni la finca ni els propietaris de la mateixa», i finalment diu que «tampoc s'ha acreditat l'existència d'interès per la seva part ni amb la finca ni les activitats que s'hi realitzaven».

La sentència també assegura que l'aleshores alcalde va actuar donant «confiança» a les resolucions i instruccions que li donava el secretari municipal. De fet, durant el judici va declarar el qui va ser un dels secretaris municipals sota el mandat de Casals i diversos treballadors del consistori que van confirmar que ell sempre va actuar seguint els criteris que li marcaven els tècnics, sense donar-los instruccions sobre com procedir, i també que a l'Ajuntament hi mancava personal per fer front a tot el volum de feina que hi havia. En aquest sentit la sala assenyala que fins al 2016 el consistori navassenc era una administració amb «funcionament obsolet» i que la secretaria estava «desbordada». Precisament, aquesta acumulació de tasques va comportar un endarreriment en la tramitació de diferents expedients que finalment, el 2017, van culminar amb l'ordre de fer enderrocar la nau.

A més a més, durant la tramitació del cas i abans que aquest arribés a judici, l'arquitecte municipal havia assenyalat que la construcció era «legalitzable» en funció de l'ús que s'hi donés, que en aquest cas havia de ser per a l'explotació forestal. A més, la sentència també fa constar que es van fer inspeccions a la nau per intentar detectar l'activitat de turisme rural que s'hi portava a terme, segons constava en una pàgina web, un ús pel qual no es podia construir a la zona.

La sentència també té en compte que, malgrat que es van tramitar diversos expedients perquè els anteriors caducaven, cosa que per a la fiscalia era una prova de culpabilitat, l'única forma de continuar «revitalitzant» un expedient caducat era iniciar-lo de nou, i que mai no va arribar a transcórrer el termini de prescripció per ordenar l'enderroc de la nau.

En el seu escrit provisional, el fiscal demanava tres anys i mig de presó per a Casals, una multa de 6.000 euros i 13 anys d'inhabilitació, que en l'escrit final va rebaixar a un any i mig de presó, 2.190 euros i 9 anys d'inhabilitació. Ara ha estat absolt, tot i que la fiscalia pot recórrer la sentència.



Dos acusats accepten la condemna

En aquest mateix cas estaven acusats els dos propietaris del terreny que van aixecar la nau sense llicència, que finalment va ser enderrocada. Els dos propietaris van pactar arribar a un acord amb la fiscalia que el tribunal ara ha ratificat. Aquests dos acusats van acceptar 9 mesos de presó, una multa de sis euros diaris durant mig any i la prohibició de portar a terme qualsevol activitat relacionada amb la construcció durant sis mesos.