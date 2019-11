Un conductor fuig després de ferir greument una vianant a Vilanova del Camí

La zona on van tenir lloc l'atropellament, a Vilanova del Camí

La zona on van tenir lloc l'atropellament, a Vilanova del Camí | GSV

Un conductor va fugir després d'atropellar una vianant, que es troba en estat crític, a Vilanova del Camí. Els fets van passar al voltant de les 7 del matí d'aquest dimarts al pont que passar per sobre la via del FGC, a l'alçada del carrers Montserrat i Indústria. Fonts de la Policia Local de Vilanova del Camí han confirmat a Regió7 que estan treballant per trobar l'autor de l'atropellament.

Arran de l'accident, la víctima, d'uns 70 anys d'edat, va patir múltiples lesions i es troba ingressada a la UCI de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona on va ser traslladada després de l'accident.

Segons han explicat fonts de l'entorn de la víctima, un vehicle va atropellar-la i després va fugir deixant-la al lloc dels fets. La van trobar els operaris d'un vehicle de la neteja que circulava a baixava velocitat la va trobar al lloc i van avisar els serveis d'emergències. Quan van passar els fets, segons les mateixes fonts, la dona es dirigia cap a casa de la seva filla, per cuidar el seu nét.

L'entorn de la víctima també demana si hi ha algun testimoni va presenciar els fets per poder ajudar a la identificació del vehicle que va provocar l'atropellament.