Cronologia d'una dècada de sinistres a la línia R4

13/01/09 | Un comboi topa amb una roca a Vacarisses

Un comboi amb una cinquantena de passatgers que feia el trajecte Manresa-Vilafranca va ensopegar amb una gran pedra que es va trobar al mig de la via a mig quilòmetre de l'estació de Vacarisses.

De resultes de la topada, el tren va descarrilar, i malgrat que tots els passatgers van resultar il·lesos, un dels maquinistes que era a la cabina i que estava dret va resultar amb ferides lleus a l'espatlla i el braç.

16/03/11 | Mig tren envaeix la via contrària

De nou, una topada amb una pedra de grans dimensions al mig del camí que s'havia desprès del marge per una esllavissada, va provocar el descarrilament d'un comboi que circulava en direcció a Manresa, i tres dels seus sis vagons van anar a parar a la via contrària.

Va ser a prop de l'estació de Vacarisses-Torreblanca, i en aquest cas van resultar ferits lleus 11 dels 42 passatgers que hi viatjaven.

18/08/17 | Un nou accident atura un comboi a l'entrada de Sant Vicenç

Les esllavissades van tornar a ser la causa d'un altre ensurt, ara plenament en tram bagenc, de la línia ferroviària de Renfe entre Manresa i Barcelona.

Va ser un divendres a la tarda als afores de Sant Vicenç de Castellet. Feia poca estona que un tren havia sortit d'aquesta estació en direcció sud (amb destinació a l'Hospitalet de Llobregat) quan va topar amb dues grans pedres que es va trobar al mig de la via.

De resultes de l'accident, el tren va quedar aturat amb dos dels seus eixos fora de la via. Transportava una cinquantena de viatgers, dos dels quals van resultar ferits lleus amb contusions

20/11/18 | Un mort i 49 ferits per un talús esllavissat a Vacarisses

Avui fa justament un any del tràgic accident que va deixar una víctima mortal i 49 persones ferides en el fatídic tram ferroviari de Renfe entre Castellbell i Viladecavalls.

Va ser un accident matiner, que va afectar el segon comboi que sortia de Manresa en direcció a Barcelona. Va passar a 1/4 de 7 del matí, quan el tren circulava entre les estacions de Vacarisses i Torreblanca i va topar amb un munt de roques escampades a la via, provinents d'un mur que s'havia desprès d'un talús del cantó contrari però que va envair tot l'espai.

Com a conseqüència de la topada, van descarrilar els quatre primers vagons, es van arrencar les portes i un dels passatgers, un veí de Castellbell de 36 anys, va resultar mort en sortir projectat cap a l'exterior.

En aquell moment viatjaven al tren un total de 133 passatgers, 49 dels quals van resultar ferits (5 d'ells de diversa consideració), la majoria per contusions en caure a terra o en topar contra els seients de davant.

08/02/19 | El xoc entre dos trens fa una nova víctima mortal a Castellgalí

Tres mesos després del fatídic accident a Vacarisses, un altre sinistre va provocar una nova víctima mortal i més d'un centenar de ferits, en aquest cas, a l'antic baixador de Castellgalí. Aquesta vegada no va ser cap esllavissada, sinó un xoc entre dos combois que circulaven per la mateixa via sense que ningú s'hagués adonat de l'error.

Un dels trens, provinent de Lleida i que acabava de sortir de l'estació de Manresa, en lloc de canviar de via es va introduir per la de sentit contrari, reservada als combois provinents de Barcelona.

La topada va tenir lloc cap a 1/4 de 7 de la tarda, i la conductora del tren que anava en sentit Manresa, de 26 anys, va morir en la col·lisió. En total hi va haver més d'un centenar de ferits de diversa consideració entre passatgers d'un tren i l'altre: sis d'ells greus, quinze en estat menys greu i 84 de lleus. Desenes d'aquests passatgers van sortir disparats del seient. La via va estar tallada uns quants dies.