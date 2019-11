Jutgen dos veïns de Castellbell acusats de «col·locar al mercat» bitllets de 50 euros falsos

Dos veïns de Castellbell i el Vilar, I.H.F. i M.G.T, seran jutjats dilluns vinent a l'Audiència de Barcelona acusats d'un delicte de falsificació de moneda i, en el cas del primer d'ells, també per un delicte contra la salut pública. Les penes que demana la Fiscalia són de 5 i 2 anys, respectivament.

Els fets jutjats es remunten al 2017. Segons l'escrit d'acusació, "els dos processats, actuant de comú acord i moguts per un ànim d'enriquimient il·lícit i falsari rebien bitllets de 50 euros de país estranger i d'autor no identificat a través d'un apartat postal de l'oficina de correus de Castellbell". Aquest bitllets, afirma el text, eren "fraudulents" i ambdós tenien la intenció de "col·locar-los al mercat".

Concretament, la Fiscalia detalla que el 31 d'octubre del 2017 es va interceptar un sobre a l'oficina de correus del municipi en el qual hi havien 20 bitllets de 50 euros. Posteriorment, en escorcolls realitzats als domicilis dels processats, es van localitzar altres deu bitllets falsos, nou a casa d'I.H.F. i un a casa de M.G.T.

Vinculació amb les drogues



A més dels bitllets, a l'habitatge d'I.H.F., i sempre segons l'escrit d'acusació, els agents també hi van trobar una bàscula de precisió i substàncies estupefaents (cànnabis, MDMA i heroïna) i van observar que el comptador de l'electricitat estava manipulat per no haver de pagar.

I en una altra intervenció a l'oficina de correus, el 3 de novembre del 2017, es va trobar un paquet adreçat a I.H.F. amb "97 comprimits de color lila i amb la forma de l'escut del FC Barcelona" que van resultar ser MDMA, amb un preu al mercat d'11 euros per unitat.

Per tot això, el ministeri fiscal demana 2 anys per a M.G.T. per un delicte de falsificació de moneda; i per a I.H.F., 2 anys pel mateix delicte, 3 per un delicte contra la salut pública i 3 mesos per defraudació de fluid elèctric. En el cas de M.G.T., tot i que té antecedents, aquests no són computables per aquesta causa i la Fiscalia no s'oposa a que la seva pena de presó sigui suspesa.