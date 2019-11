L'últim vagó que queda de «record» dels accidents es desballestarà properament

Tot i que es compleixen dotze mesos de l'accident mortal de Vacarisses i més de deu del que també va segar una vida a Castellgalí, encara hi ha un vestigi ben visible que recorda aquest any fatídic a la línia de Renfe de Manresa a Terrassa. En concret, a la platja de vies que hi ha a Sant Vicenç de Castellet, a uns 200 metres de l'estació, hi roman un vagó d'un dels dos combois que es van veure implicats en el sinistre que va tenir lloc a Castellgalí el 8 de febrer passat.

Fonts d'Adif consultades per aquest diari han explicat que aquest comboi s'ha de desballestar, i que l'operació es farà en els pròxims dies, ja que els treballs ja han estat adjudicats a l'empresa que els portarà a terme.

A l'estació de Sant Vicenç es van remolcar vagons dels trens implicats en tots dos sinistres. En concret, a aquesta estació Renfe hi va remolcar i deixar dues unitats del sinistre que va tenir lloc a final de novembre a Vacarisses, i tres del que va succeir dos mesos i mig després a Castellgalí.

Renfe va posar en marxa a final de juny les accions per retirar la major part d'aquests trens, un operatiu que va requerir la utilització d'una grua de grans dimensions.

A diferència del que encara hi resta, aquests combois es podien recuperar i es van traslladar fins a la central de reparacions que Renfe té a Valladolid. Però les característiques i la quantitat de material que s'havia de moure feien inviable el trasllat per ferrocarril, perquè això hauria pogut danyar encara més la infraestructura o fins i tot podria fer descarrilar la maquinària amb què es transportarien els vagons. Renfe va argumentar en aquesta complexitat operativa el retard a l'hora de retirar definitivament tots els combois, ja que el trasllat es va haver de fer per carretera amb transports i permisos especials.