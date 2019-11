La policia considera que els lladres de les Brucardes són els «Messi» dels robatoris

Els Mossos d'Esquadra van qualificar els lladres que divendres i dissabte van actuar a les Brucardes com els «Messi» dels robatoris. En una reunió, en la qual van participar una vuitantena de veïns, hi havia l'alcalde, Joan Carles Batanés, la regidora Núria Clapella, així com el cap de la policia local, Josep Maria Campdepadrós, i dos representants dels Mossos d'Esquadra. Es va celebrar aquest dilluns al vespre a la mateixa urbanització de les Brucardes.

L'alcalde va explicar que havien convocat els veïns perquè després que robessin en tres domicilis i ho intentessin en dos més en només 24 hores «no deixa tranquil a ningú i el millor és parlar-ne». El mateix Batanés i els representants policials van posar de manifest que la instal·lació de càmeres ha reduït el 28% els robatoris des de l'octubre de l'any passat i el 33% des del gener fins ara en comparació dels mateixos períodes. Amb tot, tant Batanés com els policies van voler deixar clar que malgrat ser «dades bones» en general, «per a qui li han entrat no ho són».

A partir d'aquí, els responsables de seguretat van explicar que arran de la instal·lació de càmeres a diferents accessos a la urbanització els lladres han buscat noves fórmules per evitar ser detectats. Les càmeres detecten les matrícules dels vehicles. I per això, un grup que són els «Messi» entre els lladres ha buscat noves fórmules. «Són gent molt preparada», explicava un dels Mossos, mentre que Campedepedrós deia que ara utilitzen noves maneres per delinquir. Una, va explicar, és que aturen el vehicle a l'autopista, que separa les Brucardes del nucli de Sant Fruitós, i des d'allà accedeixen a peu fins a la urbanització. Allà cometen els robatoris -en els quals habitualment agafen diners en efectiu, joies i rellotges- i tornen a marxar.

Precisament per la rapidesa amb la qual actuen els lladres per evitar ser detectats, els agents recomanen instal·lar mecanismes que els facin perdre temps i sistemes que limitin la seva estada a l'interior d'un habitatge. Van afirmar que, en un habitatge amb alarma, l'estada dels criminals és d'entre 5 i 7 minuts, però si no n'hi «hi poden estar hores». També deixaven clar que són individus «molt preparats físicament» i que si s'adonen que els han detectat marxen amb molta rapidesa. I a part d'accedir-hi des de l'autopista, assenyalaven la possibilitat que arribin a la urbanització a través del bosc i que «estan preparats per caminar 6 o 7 quilòmetres».

Davant del modus operandi d'aquests delinqüents i del fet que no s'emporten objectes voluminosos, com per exemple televisors, també van fer recomanacions per limitar els danys. Entre aquestes, el mateix alcalde, que el maig passat va ser víctima d'un robatori a casa seva recomanava que no es guardessin joies i diners a l'habitació de matrimoni perquè és el primer lloc on van. Si quan entren hi van i no troben res, el temps per buscar en altres espais se'ls redueix. I un dels mossos sentenciava que el lladre «busca el mínim esforç i el màxim rendiment», de manera que, si veuen que en una zona «no hi ha rendiment, no venen».