S'incendia part d'una indústria de peces d'automoció a Abrera sense causar ferits

Els Bombers han donat per controlat un incendi que ha cremat part d'una indústria de peces d'automoció a Abrera sense causar ferits. A l'arribada dels efectius uns 50 treballadors ja havien estat desallotjats. El foc ha cremat totalment una cabina de pintures d'una de les naus, al carrer Progrés.



Els Bombers han rebut l'avís a les 23.19 hores i han activat 16 dotacions. S'ha donat per controlat a les 3.05 hores. La nau afectada té dues plantes i l'incendi ha afectat la planta baixa, una zona diàfana d'uns 3.000 metres quadrats, dividida en dues parts. Les flames han afectat la zona de producció. La compartimentació de la nau ha evitat que el foc arribés a les oficines i el magatzem.



Les flames estaven totalment desenvolupades i fins i tot ha saltat algun focus secundari. Els Bombers han començat fent una tasca defensiva per evitar que es propagués per les naus adjacents. Dues dotacions s'han quedat fent tasques de revisió de la zona afectada fins a primera hora del matí.





?? Imatges de l'incendi en una nau d'Abrera, quan estava totalment desenvolupat #bomberscat pic.twitter.com/lx6VtqofCu — Bombers (@bomberscat) November 20, 2019