Crema una màquina a la deixalleria d'Hostalets de Pierola

Una màquina va cremar ahir a la nit dins el recinde de la deixalleria d'Hostalets de Pierola, a la zona de l'abocador, segons han informat els Bombers. El foc es va declarar a 2/4 d'11 de la nit per causes que es desconeixen i va afectar una màquina que estava aturada a l'aire lliure. Hi van treballar dues dotacions dels Bombers. La deixalleria d'Hostalets és al quilòmetre 9 de la carretera B-231.