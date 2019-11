Enxampen a Manresa un conductor amb el carnet suspès per ordre judicial

La Policia Local ha imputat un conductor que circulava per Manresa sense assegurança i amb el permís de conduir suspès per ordre judicial, aquest dilluns al migdia. El conductor va ser detectat en un control rutinari de la Policia Local a la carretera del Pont de Vilomara.

El conductor era un veí de Manresa i un cop els agents van fer les comprovacions pertinents van detectar que el vehicle no disposava de l'assegurança obligatòria i que el conductor tenia el permís de conducció suspès judicialment. Per aquest motiu, es van obrir diligències per un delicte de trencament de condemna.